La cançó de «Motomami» amb què Rosalía demana perdó al seu nebot

ha estat la cançó de, el nou àlbum de, que més ha marcat als seus fans i que més bona rebuda està despertant a les xarxes. I és que la cantant ja havia confessat en més d'una ocasió que el confinament de la Covid-19 el va passar aVan ser dos anys molt durs per a ella, perquè no va ser capaç d'acostumar-se a estar tan lluny de la seva família i les persones que estima. De fet, ha confessat a una entrevista per El País Semanal que tot i estar envoltada de grans personalitats,G3 N15 ha estat el tema on la cantant ha plasmat aquesti li ha dedicat al seu nebot Genís. La cançó comença amb els següents versos: "Em perdonaràs el que m'he perdut? Són dos anys ja i tu en tens deu, els onze estan en camí. Eres d'ulls cel o d'ulls blau marí?".El Genís, de 10 anys, és el fill de la Pili, la germana gran de Rosalía que a més és l'estilista i assistent de vestuari de la cantant. Es va quedar embarassada molt jove i va decidir ser mare soltera. Encara que poques vegades ha parlat de la seva vida personal, en una entrevista per a MadGirls Magazine va explicar que darrere del–nom amb el qual la majoria de la gent coneix la Pili- s'hi amagava l'adolescent que mai va poder ser, ja que en aquesta etapa es va convertir en mare.En aquesta cançó, la Rosalía demana perdó al seu nebot per haver perdut dos anys que podria haver passat al seu costat. Però en Genís no és l'únic familiar que ha tingut present, sinó que també ha inclòs unun acte que tothom ha considerat molt tendre.

