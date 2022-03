Així va reaccionar l'àvia de Rosalía en escoltar un àudio seu en una cançó

🔴 Com ha reaccionat l'àvia de @rosalia amb la nota de veu que apareix a una de les cançons de #MOTOMAMI ? https://t.co/oPbkAnluSu pic.twitter.com/zx2rpb08lz — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) March 21, 2022

Una de les cançons de Motomami, el nou disc de, inclou en el tema G3N15 una nota de veu deen què es confessa sorpresa pel "camí complicat" en què s'ha vist immersa l'artista pel seu èxit internacional, però s'alegra que sigui "feliç". Aquest dilluns Catalunya Ràdio ha emès una entrevista en què la cantant relata com va explicar-li que les seves paraules formarien part del disc."La vaig anar a veure, li vaig dir que ficaria una veu d'ella parlant al disc i ella reia i deia 'de veritat?', com que no s'ho creia. I li vaig dir 'sí, sí, iaia'", ha rememorat. La cantant no sap si la seva àvia ha sentit la cançó ja, perquè la seva idea era "volia arribar a casa seva amb el disc a les mans i poder-l'hi donar", seure "i escoltar-lo amb ella".Rosalía reconeix que "no sabia que tanta gent es fixaria en aquest fragment" i sospita que potser la seva àvia ja en té constància. "Sembla mentida, però és de les coses de què més m'han parlat", explica. "Ai, Déu meu! Probablement ja l'ha sentit abans que jo l'hi ensenyi", afegeix.

