Així van celebrar la victòria els jugadors del Barça als vestidors del Bernabéu

Fes like si '𝓼𝓮𝓻 𝓭𝓮𝓵 𝓑𝓪𝓻𝓬̧𝓪 𝓮́𝓼 𝓮𝓵 𝓶𝓲𝓵𝓵𝓸𝓻 𝓺𝓾𝓮 𝓱𝓲 𝓱𝓪' ❤ pic.twitter.com/SuaibzYK4D — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) March 21, 2022

L'eufòria blaugrana per la victòria contra eles va sentir en milers de sales d'estar, bars, restaurants, penyes i clubs. Però res va ser tan potent com el vestuari del Barça alen finalitzar el partit. L'entrenadori tots els seus jugadors van celebrar amb èxtasis els tres punts i la contundent victòria contra els blancs, que van ser incapaços de reaccionar davant l'huracà que va organitzar el conjunt blaugrana.El mateix club ha promogut, en un esclat d'alegria immens per endur-se el Clàssic. A les imatges es pot veure com tota la plantilla disponible que va viatjar a la capital espanyola es deixa endur per un embat d'alegria.Les abraçades entre Xavi i els seus jugadors van ser constants, però les més especials van ser amb els capitans i els seus excompanys d'alineació:. Fins i tot, molt qüestionat per l'afició i pels anteriors equips tècnics, va embogir d'eufòria en un vestuari que va esclatar en els clàssics càntics blaugranes.Altres comtambé es van deixar endur per l'alegria d'haver enfonsat el Reial Madrid al seu propi estadi. Per a molts dels integrants del primer equip aquesta va ser la seva primera victòria amb la samarreta blaugrana a l'estadi Bernabéu.

