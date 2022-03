Un avió amb 133 passatgers s'estavella a la Xina

Crash site of China Eastern Airlines Flight 5735, which had 133 people on board pic.twitter.com/gO1HIAEj1G — BNO News (@BNONews) March 21, 2022

Unde l'aerolíniaa bord s'ha estavellat al sud de la Xina aquest dilluns, segons han informat els mitjans estatals del gegant asiàtic, sense que ara com ara hi hagi més detalls sobre el succés. Ara per ara, els serveis d'emergència xinesos treballen en operacions de rescat de possibles supervivents. Es desconeix quina ha estat la causa del sinistre.Segons les informacions facilitades per la cadena de televisió CGTN, vinculada a l'estatal CCTV, l'avió s'ha estavellat a la regió autònoma de. De moment es desconeixen les causes del sinistre, segons aquest mitjà, que ha agregat que els equips de rescat treballen a la zona, sense aportar dades sobre possibles víctimes.

