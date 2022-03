Mor un home ofegat i arrossegat per les onades a Lloret de Mar

Un home va morir ofegat aquest diumenge a la nit a la platja de, segons han informat elsSegons les primeres informacions, l'home va ser arrossegat per les onades mentre passejava per la platja.Els Bombers van rebre l'avís poc després de les 21.00 hores per part de l'acompanyant de l'home, que no el localitzava. Tres dotacions de, així com el, es van desplaçar fins al lloc i van trobar el cos surant a l'aigua. El van treure i li van practicar maniobres de reanimació, que van ser infructuoses.

