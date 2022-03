Ucraïna es nega a entregar Mariúpol a Rússia

Altres notícies que et poden interessar

El govern d', tal com va exigir Rússia en un ​​ultimàtum que el Kremlin va llançar aquest diumenge. La viceprimera ministra d'Ucraïna i ministra per a la Reintegració dels Territoris Ocupats Temporalment,k, ha mostrat el seu rebuig a la proposta russa d'entregar la ciutat de Mariúpol.L'ultimàtum ruson es condiciona l'evacuació de civils a què l'Exèrcit ucraïnès abandoni la ciutat, segons ha explicat en una entrevista a Ukrayinska Pravda. El ministeri de Defensa rus va emetre diumenge a última hora un ultimàtum a les autoritats ucraïneses perquè lliuressin la ciutat de Mariúpol i(les 3 de la matinada en horari català)."Van enviar la mateixa carta a l'i esperaven que les organitzacions internacionals reaccionessin i comencessin a pressionar Ucraïna. Això no passarà, ja que el CICR i l'ONU entenen que és una manipulació de Rússia i que està prenent persones com a ostatges", ha assegurat Vereshchuk. Per altra banda,i poder portar-los a la regió de Zaporiyia, que està sota control ucraïnès, sense condicionar-lo al lliurament d'armes de les tropes que defensen la ciutat."Ens neguem a parlar sobre el lliurament d'armes. Ja hem informat la part russa sobre això", ha detallat la viceprimera ministra, que ha explicat que ha escrit a les tropes russes demanant "simplement" obrir el corredor "en lloc de passar temps escrivint una carta de vuit pàgines". Vereshchuk també ha acusat les tropes russes desense possibilitat que les autoritats ucraïneses en mantinguin la custòdia, cosa que, la viceprimera ministra ha qualificat de "terrorisme".L'Ajuntament de l'assetjada ciutat ucraïnesa de Mariúpol va denunciar aquest diumenge uns, moltes de les quals es troben encara sota les runes. L'atac hauria tingut lloc aquest dissabte contra l'Escola d'Art G12. l president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va condemnar el setge a la ciutat, afirmant que "el terror es recordarà durant segles", i que faran a Rússia responsable de "crims de guerra" contra una ciutat pacífica.​​​​​

