Eric Garcia es guanya el barcelonisme enfrontant-se a Vinicius: «Tu, Pilota d'Or l'any que ve»

Padreada de don Eric García. pic.twitter.com/lvvjHDUt6w — Iniestazo (@INIE8TAZO_MEDIA) March 20, 2022

La ha deixat per a la posteritat desenes de moments i protagonistes d'una nit que ja es considera històrica. El conjunt que dirigeixz va passar per sobre de l'equip blanc, que va jugar de negre, que no va saber respondre el vendaval blaugrana. Ni tan sols va poder reaccionar, un dels referents ofensius del Reial Madrid deTot i això, el davanter brasiler va intentar-ho diverses vegades de cara a porteria, amb molt poc encert. Els seus intransigents xuts van quedar en un segon pla després de fingir un penal ambi protagonitzar diverses converses pujades de to amb jugadors del Barça. Un dels interlocutors va ser. El central, que va signar un dels seus millors partits amb la samarreta blaugrana, va enfrontar-se a Vinicius i es va mofar d'ell: "Les càmeres de Movistar van captar la conversa de Garcia amb el brasiler, a més d'altres moments tensos del davanter madridista amb membres del conjunt blaugrana. Va ser habitual veure'l conversar amb Gerard Piqué i fins i tot amb l'entrenador del Barça, Xavi Hernández,del partit des de la banda. Vinicius era la gran amenaça d'ofensiva després de la pèrdua per lesió de, capità del Reial Madrid. Ni les converses van servir per frenar l'huracà blaugrana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor