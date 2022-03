L'eufòria ha tornat a Can Barça amb la golejada al Madrid en el Clàssic d'aquest diumenge. I, en aquestes ocasions, sempre hi ha un protagonista -també- fora del terreny de joc:El central català gaudeix com ningú de les victòries contra l'etern rival, tal com ha deixat clar en moltes ocasions. El 0-4 no ha estat una excepció, i Piqué només ha tardat menys de deu minuts entre el final del partit i el primer tuit:, ha anunciat.Amb aquestes tres paraules, el defensa n'ha tingut prou per alimentar encara més l'eufòria dels aficionats culers, que han cremat el botó de "m'agrada":La pregunta, ara, és si Piqué n'haurà tingut prou o hi haurà un nou episodi de celebració a les xarxes socials per part del jugador.

