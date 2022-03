El Barça torna a ser el Barça i humilia el Madrid al Bernabéu

"Ganes de tornar-vos a veure". Elha demostrat que el missatge de Joan Laporta a escassos metres del Bernabéu poc abans de les eleccions anava de debò. Després de tres anys sense guanyar el Clàssic -l'últim havia estat el 2019 per 0-1, també a domicili- i tres entrenadors -Valverde, Setién i Koeman-, els blaugranes han confirmat que l'equip torna a estar preparat per competir al més alt nivell amb una golejada històrica (0-4).El partit ha començat amb un ritme alt i ocasions per als dos equips, però el Barça ha aconseguit prendre el control de la pilota i, a la mitja hora de joc,ha rematat de cap una gran centrada de. Precisament ha tornat a ser el francès -aposta de Xavi en una gran cita tot i la seva situació contractual- qui ha centrat un córner tot just 10 minuts més tard per connectar amb, que no ha perdonat.El Madrid, molt tocat, ha agraït l'arribada del descans quan el Barça ja s'acostava al tercer gol, però no li ha servit de res. L'entrada deno ha canviat en res la superioritat blaugrana -avui amb la Senyera-. En dos minuts,ha perdonat un gol clar i a continuació ha sentenciat el partit afusellant Courtois després d'una gran assistència d'esperó d'Aubameyang.En aquest punt, els blancs -avui de negre- han sortit totalment del partit, i en cinc minuts el davanter gabonès ha fet sang amb el quart gol. Un gol que ha arribat amb suspens, perquè l'àrbitre l'ha anul·lat en primera instància per acabar-lo donant després de laAmb el 0-4 al marcador i el partit sentenciat,planejava sobre el Bernabéu. No ha estat per falta d'ocasions, però Aubameyang, Ferran i Memphis no han estat fins en la definició del cinquè gol.Si bé la Lliga sembla sentenciada, amb el Madrid-amb un partit menys-, la victòria acosta els de Xavi a la segona posició. Però sobretot suposa una injecció de moral per a un club que ha patit adversitats els últims anys. Així, el repte de competir fins al final en la competició domèstica s'afegeix al deun escenari que ni els més optimistes contemplaven fa tan sols tres mesos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor