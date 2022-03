Detecten un nou efecte secundari de les vacunes de Pfizer i Moderna

Altres notícies que et poden interessar

La Societat Espanyola de Vacunologia ha registrat un noude Pfizer i Moderna contra la Covid-19. Es tracta de la síndrome de fuga capil·lar, una patologia "" però que és "".D'aquesta seqüela, "caracteritzada per una inflamació de braços i cames, augment de pes i hipotensió", se n'han notificat. D'ells, 11 són per la vacuna de Moderna -se n'han administrat uns 560 milions de dosis a tot el món- i els 44 restants, de Pfizer -se n'han posat més de 2.000 milions de dosis".Fa uns mesos, el Comitè de Seguretat de l'Agència Europea del Medicament (PRAC, per les sigles en anglès) ja va recomanar que les persones que hagin patit prèviament la síndrome de fuga capil·lar no es vacunin contra la Covid-19 ambEn aquest sentit, no s'ha fet cap recomanació similar amb les vacunes de Pfizer i Moderna, ja que tenen un índex mínim de risc.​​​​​​

