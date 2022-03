ERC demana que la llei catalana de l'audiovisual introdueixi la perspectiva de gènere i lingüística

presentarà una moció al Parlament la setmana vinent perquè la cambra avali la lamb què treballa el Govern. En el document, la formació demana que la nova normativa introdueixi la perspectiva de gènere i la protecció a la llengua catalana perquè esdevingui "" i sigui "el punt de partida que busqui el consens amb tots els grups parlamentaris per regular els canvis d'usos i consums audiovisuals".En la moció que es votarà el ple d'aquesta pròxima setmana, els republicans també han inclòs un punt on es reclama al govern espanyol que els fons europeus PERTE es destinin a la promoció del"com a via per mobilitzar nous sectors econòmics". En la mateixa línia, la moció demana al Govern fomentar la creació de continguts produïts, doblats i subtitulats en català i occità per maximitzar l'oferta al públic.

