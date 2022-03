Denuncien l'atac d'un llop a un ramat d’ovelles de la Vall Fosca

Altres notícies que et poden interessar

Unde la Vall Fosca ha denunciat l’a una ovella. Els fets van tenir lloc el passat dilluns al nucli d’, al terme municipal de la Torre de Capdella, quan el ramader estava pasturant amb el seu ramat. L’atac s’està investigant, però si es confirmés que ha estat protagonitzat per un llop, es tractaria del primer atac de llop al Pallars i zones pròximes dels darrers 100 anys.Segons el relat del ramader, el ramat estava pasturant quan de sobte va notar moviments estranys. Al fixar-s’hi, es va adonar que, que va quedar. La ràpida intervenció del ramader va evitar mals majors, ja que quan s’hi va atansar el llop es va escapar, i també l’ovella, que no va poder recuperar fins l’endemà. L’animal, de fet, es podrà refer de les ferides que el llop li va fer al coll amb la intenció de degollar-la.Segons ha informat ael cap comarcal delsal Pallars Jussà,, per totes les dades facilitades pel ramader “” que es tracti d’un atac de llop, malgratal no disposar de senyals com rastres d’orina, mostres de pèl, fotografies o vídeo. Per poder-ho provar, els Agents Rurals han instal·latper poder fotografiar l’animal, així com unaper descartar que no es tracti d’un gos salvatge. Una operació que de moment no ha obtingut els resultats esperats.Paral·lelament, els Agents Rurals han presque l’ovella va patir al coll i les han portat a analitzar. L’encarregat de fer-ho ha estat, coordinador del seguiment del llop del cos d'Agents Rurals i especialista en aquest camp, que assegura que per les característiques de l’atac és “molt probable” que aquest hagi estat protagonitzat per un llop. Al mateix temps, els Agents Rurals s’han posat en contacte amb la resta de ramaders de laper alertar-los sobre l’atac de dilluns i per demanar-los que estiguin atents per tal d’establir una col·laboració mútua.Les últimes dades de presència de llop al Pallars daten del passat mes de novembre, quan una càmera de fototrampeig va captar un exemplar de llop al terme municipal d'Alins , al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Fora de les nostres comarques, també al novembre un conductor va aconseguir fotografiar un llop prop del túnel de Vielha , a la Val d’Aran.

