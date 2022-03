La blaugrana Yulimar Rojas torna a batre el rècord del món de triple salt

¡NUEVO RÉCORD DEL MUNDO INDOOR Y PRIMER TRIPLETE MUNDIAL DE LA HISTORIA!



⏩1️⃣5️⃣.7️⃣4️⃣⏪



✔️ 15.19

❌

✔️ 15.04

❌

✔️15.36

✔️1️⃣5️⃣.7️⃣4️⃣



🇻🇪 🥇🥇🥇 + 🥇🥇 pic.twitter.com/cHJBQe1EOl — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) March 20, 2022

La blaugranaho ha tornat a fer. L'atleta veneçolana ha establert altre cop elen la prova de triple salt. Ho ha fet en el marc dels mundials indoor d'atletisme, que se celebren aquests dies a. Amb, Rojas ha superat la seva pròpia marca, la millor de la història fins ara, que va establir als passatsamb 15,67 metres.A més, es tracta del salt més alt de la història en una prova de pista coberta, on ella mateixa tenia el rècord fins ara de 15,43 metres. Evidentment, l'esportista veneçolana s'ha endut ladels mundials, que se suma a la que també es va endur de Tòquio l'estiu passat. Abans dels seus dos rècords pràcticament consecutius, l'anterior millor marca era de la ucraïnesal'any 1995, i es trobava en 15,50 metres.Amb només 26 anys, Yulimar Rojas ja fa diverses temporades que representa al, ​​on va arribar després dels Jocs Olímpics deen què va aconseguir la plata olímpica. A més, acumula múltiples reconeixements internacionals, col·leccionanttítols mundials de pista coberta i a l'aire lliure, a més de comptar amb els rècords del món d'ambdues competències.La resta de les medalles en la competició d'aquest diumenge han estat per la ucraïnesa, que ha aconseguit la plata, i per la jamaicana, que s'ha fet amb el bronze. L'espanyola, bronze a Tòquio, ha quedat en vuitena posició.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor