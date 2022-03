Multat amb 7.000 euros per escopir a un mosso cridant que tenia la sida

Mercenaris....

Per Samurai el 20 de març de 2022 a les 14:29 0 0

Hay ilusos que todavía creen que los Mossos d'Escuadra son "nuestra" policía, cuando solo son mercenarios al servicio del Estado de Desecho español. Violencia?.... La de las fuerzas de ocupación y la de la Injusticia española..... Democratas?.......No, represores...... No queremos un Gobierno español, que nos pega y encarcela por nuestras IDEAS INDEPENDENTISTAS. Pedro Sánchez habla de mantener la "legalidad constitucional". Es legal impedir a toda costa y por todos los medios un REFERÉNDUM DE AUTODETERMINACIÓN?..... Es legal apalizar a gente indefensa con las manos levantadas porque el Estado de Desecho español no quería que se consultara a los catalanes sobre su futura relación con esa Spanyistán fascista y corrupta?..... Muchísima gente pensamos que no..... No se puede amordazar a 7 millones de personas, cuando las urnas son la única manera de saber su opinión y luego obviar los resultados diciendo que era un referéndum ilegal...... A la m. con los Borbones ladrones, el Partido Podrido, C's. Fachas, Vox y sus Socios-listos, la pandilla de impresentables que les dan soporte y los jalean desde la caverna mediática madrileña, la Injusticia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa y sus "valientes" esbirros aporreadores de viejecitas y gente indefensa, a los que condecoraron, subieron el sueldo y dieron vacaciones pagadas por su "heroico" comportamiento frente a las hordas independentistas armadas fuertemente con las temibles "papeletas" causando más de mil heridos de diversa consideración y otros tantos tras la SENTENCIA ABERRANTE del 14-10-2019 a nuestros PRESOS POLÍTICOS. Si me pegan, me divorcio...... CATALUNYA IS AN OPPRESSED NATION & IS NOT SPAIN !!*!!