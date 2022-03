Ucraïna suspèn l'activitat d'11 partits polítics per ser considerats prorussos

Altres notícies que et poden interessar

El govern ucraïnès ha suspès fins ai plataformes per ser considerades. Tot plegat, mentre duri la llei marcial, que va ser aplicada des de larussa i l'inici de la. "Qualsevol activitat de polítics per dividir no tindrà èxit", ha assegurat el president del país,, en un discurs televisat.El Consell de Seguretat Nacional i Defensa d'Ucraïna ha decidit que, tenint en compte la guerra a gran escala iniciada per lai els "vincles d'algunes estructures polítiques amb aquest estat", se suspèn qualsevol activitat d'una sèrie de partits polítics durant la, tal com ha explicat el mateix president ucraïnès.En concret, lessón Plataforma d'Oposició - Per la Vida, Partit Shariy, Nostre, Bloc d'Oposició, Oposició d'Esquerra, Unió de Forces d'Esquerra, Estat, Partit Socialista Progressista d'Ucraïna, Partit Socialista, Socialistes i Bloc de Vladímir Saldo. Tots ells sumen elelectoral i en el cas del primer de tots compta ambal Parlament ucraïnès.​​​​​

