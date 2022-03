Les UCI es buiden mentre els contagis per Covid s'estabilitzen a la baixa

CONTAGIS 2.480.227 (+1.074) INGRESSATS 962 (+4) UCI 111 (-5) DEFUNCIONS 26.802 (+0) Rt 0,96 (+0,01) REBROT EPG 556 (-10)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.489.725 (+408) DOSI 2 5.874.950 (+5.455) Actualització: 18/03/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.489.725 (+408) 87,8% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.351.247 (+5.508) 86,4% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 28.617 (-1.477) Actualització: 18/03/2022 TERCERES DOSIS 3.284.472 (+1.639) ____ ____ (____) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.891.292 Dosis Moderna/Lonza: 4.732.238 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.878 Dosis Janssen: 349.273 Actualització: 14/03/2022

Es manté el bon ritme dels ingressos hospitalaris pera Catalunya. El Departament deha declarat cinc pacients menys crítics a les UCI però quatre ingressats més, amb un total que es torna a situar per sota dels 1.000 (962). Pel que fa als pacients, n'hi ha 111. S'han registrat 1.074 nous casos confirmats en les últimes hores, i el global ja arriba a 2.480.227 des de l'inici de laEl nombre de morts es manté en 26.802 després que Salut no hagi declarat cap defunció en les últimes 24 hores. L's'enfila dues centèsimes a0,96, mentre que eldisminueix 10 punts, fins a 556. L'11,25% de les proves ha donat positiu l'última setmana. Laa 14 dies baixa de 618,95 a 601,17 i la de set dies baixa lleugerament de 291,58 a 285,31. Elsvan atendre aquest dissabte 1.205 visites per covid.Des de l'inici de la pandèmia, s'han administrat 6.489.725de lai 5.874.950, 408 i 5.455 més, respectivament, respecte a l'última actualització. En paral·lel, s'han administrat 3.284.472, 1.639 més respecte a l'última actualització, i laarriba a un total de 6.351.247 persones, fet que representa el 86,4% de la població major de 12 anys.​​​​​​

