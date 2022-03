Caques i criança, quatre etapes inoblidables

Primer contacte: caques expansives

Segona etapa: tifes de totes les olors

Bolquers fora: l’horror de netejar orinals

El que semblava la recta final… l’hora de netejar culs

perquè avui parlarem de caques. De tifes, merdes, cagallons, tifarades… o el nom que us resulti més familiarment proper per referir-vos als excrements.perquè s’hi estableix un nou vincle: el que obligatòriament (i sense consulta) prens amb les caques dels teus fills i filles. És una relació que evoluciona amb el temps: hi ha quatre etapes que són claus, i fastigosament diferents. Les desgranem!Arriba una primera criatura a casa i aprens la logística dels bolquers, i et fas a la idea que tens moltes caques per afrontar d'ara endavant, així que paciència a dojo per fer-hi front.de descobrir que sovint els ve de gust fer la caca quan el bolquer està net (o en el precís instant el que li estàs canviant), i de preguntar-te molt sovint com un cos tan petit, pot expulsar tanta tifa. També és, sens dubte, l’etapa de veure com la merda pot fugir del bolquer i escapar-se per tot del cos del nadó. És viure aquell moment de desvestir de cap a peus el nadó i descobrir caca en els racons més inversemblants, perquè realment la capacitat expansiva de les caques no té límits… i les taques a la roba, són marques del creixement difícils de fer desaparèixer. No ho negarem.És una nova fase que engega quan el bebè ja comença a menjar sòlid, i la cosa agafa una nova forma, en el sentit més estricte de l’expressió. Què significa això? Noves olors, i noves pudors. Quan ja havies acostumat el nas a aquella tifa de nadó, arriben les caques de criatura que tasta nous aliments, i que l’estómac aprèn a digerir a poc a poc.i disminueix la quantitat diària de secrecions, però també augmenta el moviment dels infants, i la capacitat que el bolquer es bellugui… i tot s’escampi. Un nou repte. Al que cal sumar-li la dificultat de treure un bolquer ple de tifa d’una criatura que no s’està quieta. Cal depurar la tècnica, com si fos un art marcial, m’atreviria a dir.Quan semblava que la relació amb les defecacions de les criatures s’ha estabilitzat de nou, arriba el moment de dir adeu al bolquer, i en el millor dels casos, arriben les primeres caques a l’orinal. Val a dir que les primeres, tot i la pudor, són una gran celebració familiar, perquè t’imagines deixar de comprar bolquers, i què faràs amb els diners que estalviaràs.és el moment de l’olor de caca empastifant-se per tot arreu amb llibertat (perquè la criatura arrossega l’orinal fins al menjador per fer caca en comunió amb la resta de la família que està sopant), i també el de netejar caques que no han anat a parar a bon port, i que s’empastifen per tota la roba. És realment fastigós. Infinitament més que netejar un boquer.i llocs imprevistos, i de mirar de salvar-les amb la millor dignitat possible, perquè la capacitat de retenció encara és limitada. Aquesta etapa també té un punt de creativitat i diversió: és el d’analitzar la caca un cop és a l’orinal, i definir-la. Avui sembla un caneló, demà agafarà forma de gamba, aquesta té la forma de la muntanya de Montserrat… i anar descobrint una imaginació infantil infinita, en forma de caca. I també és moment d’adoctrinar-los: és important que aviat sàpiguen què és un "perfect", i que celebrin quan n’han fet un.perquè comença l’etapa en la qual se’n van tots sols al lavabo. I tot va bé fins que el crit de ‘he fet caca!’ ressona per tot arreu, i agafes consciència que la teva relació amb les caques dels teus fills no s’ha acabat, i que encara t’acompanyarà durant una bona època. És el moment d’eixugar culs, en plural, perquè sovint són els de la teva criatura, i de rebot, els dels seus amics i amigues.però la segona, és la de fer una repassada després que la criatura se l’hagi eixugat com ha pogut. Jo només tinc una pregunta: falta molt perquè això s’acabi?i l’altra en l’etapa ‘he fet caca i m’he netejat, m’ho repasses?’, així que no tinc clar com continua la història, tot i que tinc tota l’esperança dipositada en què aviat tanquem etapa, i ens oblidem d’aquesta relació tan pudent. Desitjo de tot cor, que la merda deixi d’acompanyar-nos ben aviat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor