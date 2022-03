TREMENDO golpe de Marc Márquez 😰 La moto le escupe y sale volando a dos metros



Caída DURÍSIMA de @marcmarquez93 😨#IndonesianGP 🇮🇩 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/rowUc5vN8T — DAZN España (@DAZN_ES) March 20, 2022

no ha deixat la mala sort enrere amb l'inici de la nova temporada de. El pilot català ha patit unen els entrenaments del gran premi d'd'aquest dissabte a la matinada, que l'ha fet volar dos metres d'alçada i que ha implicat la seva evacuació immediata cap a l'Les imatges de la caiguda són realment esgarrifants. El pilot traçava la corba 7 del circuit dequan la seva moto l'ha escopit fent-lo volar i patint unafatal, en què també ha arribat a topar amb el cap a terra. Márquez s'ha pogut aixecar, però tal com mostren les imatges, se'l pot veure atordit per l'accident. La seva moto ha quedat totalment destrossada.Poc més d'una hora i mitja després del seu trasllat a l'hospital, el pilot ha pogut tornar al circuit sense. Tot i això, en conjunt amb el seu equip han consensuat que, després de l'ensurt, la millor decisió és no disputar la carrera d'aquest cap de setmana i concentrar-se en recuperar-se per la pròxima cita del mundial.

