​L'actriu Carme Elías anuncia que pateix Alzheimer

ha anunciat aquest dissabte que pateixdes de fa tres anys. L'actriu ho ha fet públic en recollir el premi especial del, durant la clausura d'aquest festival de cinema sobre el cervell al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).Després de recollir el premi, que li ha entregat Sílvia Marsó, Elías ha explicat que va començar a rodar quan va notar els primers símptomes de la malaltia, que ha titllat d'"", i a fer-se les primeres proves mèdiques: “De cop tot es para i saps que et dirigeixes", ha reflexionat.En el seu discurs, l'actriu s'ha presentat com a "testimoni d'una malaltia que no té marxa enrere, encara. Que no té cura, encara.. Que no té esperança de recuperació, encara. Que et roba l'ésser. Que significa un després desconegut a la vida de qui la pateix".Elías, nascuda a Barcelona el ​​1951, compta amb unaque li ha merescut reconeixements com el Goya a Millor Actriu Protagonista el 2009 per Camino i el Premi Gaudí d'Honor el 2021.En l'àmbit teatral ha format part de l'elenc d'obres com, La gata sobre la teulada de zinc de Tennessee Williams i La gavina d'Anton Txékhov, així com de les tragèdies gregues Èdip Rei de Sòfocles i Prometeu d'Èsquil, entre d'altres.Ha treballat amb cineastes comImanol Uribe, Pere Portabella i Jesús Garay, ha doblat actrius de Hollywood comi els seus llargmetratges més recents són La distancia más larga (2013), Quién te cantará (2018 ) i Las consecuencias (2019).El premi honorífic és una novetat d'aquesta edició del Brain Film Fest, amb l'objectiu reconèixerper la seva "influència significativa a l'imaginari col·lectiu i a la percepció social" de les temàtiques del cervell i la pèrdua de memòria.

