La periodista que va irrompre al noticiari rus revela què li van preguntar durant la seva detenció

"No, no em sento una heroïna". Aquestes són les primeres paraules dela periodista que va irrompre en ple noticiari rus per protestar contra la guerra, després de ser detinguda i alliberada un dia més tard -amb una multa inclosa- . "És un acte valent, però sobretot em considero una persona esgotada.diu que sóc la persona que ha arruïnat la vida de la nostra família, però de vegades cal fer coses temeràries per millorar la nostra vida", assegura.En una entrevista al mitjà rus novayagazeta, Ovsyannikova afirma que no ha tingut temps d'aturar-se i valorar l'impacte del seu gest: "tot el temps per discutir qüestions legals amb Channel One -el canal on treballava- i, a més, he repartit moltes entrevistes a mitjans"."El descontentament ha anat madurant en mi des de fa molt de temps. Vaig patir un xoc emocional tan fort, que no vaig poder menjar, beure ni dormir durant uns quants dies". Ovsyannikova revela que, quan tot va esclatar, "davant dels meus ulls hi havia una imatge totalment diferent a l'occidental", diu, en relació alsque "corrien sense parar" per la redacció.En aquell període, va decidir que renunciaria a la feina. "". "Vaig tenir diversos impulsos per córrer a l'acció de protesta amb un cartell, però vaig veure que els que sortien al carrer de seguida eren reprimits. Llavors vaig tenir un pla per organitzar una protesta més efectiva. Vaig fer un cartell a casa el diumenge per portar-lo a la feina dilluns".I com va entrar el cartell a la feina? "Vaig entrar a la redacció, el vaig treure ràpidament i vaig entrar al plató. El vigilant no em va fer cas perquè això no ha passat mai, en els 50 anys d'existència del programa. Encara tinc por, però en aquell moment vaig tenir un fort impuls emocional", explica.Sobre el dia que va passar detinguda, la periodista ha exposat el contingut de l'interrogatori que li van fer: ". No es creien que això anava sobre la meva posició civil, així que van suposar algunes idees conspiranoiques", revela en l'entrevista.​​​​​

