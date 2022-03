Algèria critica la «segona traïció històrica» d'Espanya al Sàhara

Algèria considera que el canvi de postura del govern espanyol sobre elés la "històrica" ​​d'sobre el poble sahrauí "després del funest acord del 1975", ha apuntat una font diplomàtica citada pel portal de notícies algerià TSA. "Finalment, elha obtingut el que volia d'Espanya", ha apuntat el diplomàtic algerià.Seria la segona "traïció" en referència a l'acord signat el 14 de novembre de 1975 pel qual l'Estat cedia l'antiga colònia del Sàhara Espanyol al Marroc i, sense tenir en compte la voluntat de la població sahrauí. Aquell "" va ser denunciat pel Front Polisario, erigit en representant del poble sahrauí i que immediatament va proclamar la independència de la(RASD).és el principal subministrador de gas a la península en un moment delicat com l'actual, amb la guerra a Ucraïna removent la geopolítica mundial. Alger va trencar relacions diplomàtiques ambel passat agost i al novembre va procedir al tancament del(GME) que bombava gas fins a la península Ibèrica a través del Marroc.Aquest és la segona tensió del govern espanyol amb Algèria en poc més d'un mes després que a principis de febrer anunciés que havia accedit a la petició del Marroc d'ajudar-lo a garantir la seva seguretat energètica mitjançant la regasificació a Espanya decomprat per Rabat per al seu posterior enviament a aquest país mitjançant el gasoducteAleshores, Alger ja va advertir que en cap cas Espanya podria fer arribar gas algerià al Marroc. Cal veure ara com reacciona el govern algerià davant aquest gir, que per contra ha estat molt celebrat pel Marroc i que dona per superada laque va desencadenar fa gairebé un any l'acollida a Espanya per motius humanitaris del líder del Front Polisario,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor