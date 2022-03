El rival del Barça a l'Europa League se'n va riure del 2-8 contra el Bayern

⏹ FINAL — We fall to the Champions of Europe by less goals than @FCBarcelona did. pic.twitter.com/fJHv0uuF8T — Eintracht Frankfurt (@eintracht_us) October 24, 2020

L'enfrontament entre eli l'és inèdit. Els dos equips mai s'han enfrontat en competició europea i ho faran per primer cop als quarts de finals de l'Europa League. Si bé no hi ha cap rivalitat entre blaugranes i alemanys, hi ha un tuit que ara ha tornat a agafar protagonisme i que pot contribuir a escalfar els ànims.A l'estiu del 2020, just després de la fi del confinament per la, el Barça va patir una de les derrotes més dures de la seva història. Un imparablede Munic va humiliar per dos gols a vuit al conjunt entrenat llavors per, que va quedar eliminat de laa partit únic que es va jugar a Lisboa.Uns mesos després, en concret el 24 d'octubre del mateix any, l'Eintracht de Frankfurt queia per cinc gols a zero contra el Bayern. Però el compte de Twitter en anglès va prendre's amb humor la derrota i va decidir disparar contra els blaugranes: "Caiem davant elsper menys gols que el Barça".Ara, més d'un any i mig després, el tuit se li pot girar en contra a l'Eintracht si els blaugranes, que venen en bona ratxa, aconsegueixen passar a lesvencent al conjunt de Frankfurt. Val a dir que la rebuda dels alemanys ara ha estat, com a mínim, més simpàtica: "", ha assenyalat el club també a través de Twitter.

