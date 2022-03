Detingut un home per agredir i violar una noia en una platja de Barcelona

La(GUB) ha detingut un home per presumptament agredir físicament i sexualment una noia en una platja de. Els fets van passar durant la passada matinada de dijous a divendres a la zona d'oci nocturn delde la Barceloneta, a tocar de l'Segons les primeres informacions, la jove –d'uns 20 anys- hauria intentat recuperar elsostret davant d'unaquan ha estat atacada per l'agressor, de 24 anys. L'acusat hauria arrossegat la víctima fins a la sorra de platja deli allà l'hauria colpejat contra unes pedres, causant-li contusions al cap i ferides de diversa consideració a pòmuls i nas, i després hauria aprofitat per violar-la.Una dotació de la Unitat de Reforç per a les Emergències i la Proximitat (UREP) de laque estava patrullant per la zona va ser alertada del succés i va iniciar una persecució del sospitós per la platja de, lafins que va poder ser detingut a prop de l'hotel. L'arrestat està pendent de passar a disposició judicial i està acusat d'almenys dos delictes:

