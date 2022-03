Rússia confirma l'ús del míssil hipersònic «Daga» per atacar Ucraïna

Un Foto: Mil.ru / Viquipèdia

Altres notícies que et poden interessar

El Ministeri de Defensa rus ha confirmat l'ús d'un" (la) per primera vegada des del començament de la seva invasió d'per destruir un arsenal de l'exèrcit ucraïnès que mantenia en un subterrani al sud-oest del país.El portaveu del ministeri rus,, ha confirmat l'impacte del míssil a la població de, a la regió ucraïnesa d', on també van resultar destruïts projectils balístics i caixes de munició per a avions de combat.ha utilitzat prèviamentper atacar objectius a l'oest d'Ucraïna, no lluny de la frontera amb, però fins ara no havia emprat mai el "Kinzhal": un nou sistema de míssils aire-terra, part d'una nova sèrie d'armes estratègiques avançades que el president rus,, va presentar el 2018.Així mateix, Konashenkov ha informat que les tropes russes han destruït al voltant deno tripulats i més dei altres vehicles blindats des del començament de la guerra. En concret, segons Rússia, han estat destruïts 196 vehicles aeris no tripulats ucraïnesos, 1.438 tancs i altres vehicles blindats de combat, 145 llançacoets de llançament múltiple, 556 peces d'artilleria de campanya i morters, així com 1.237 unitats de vehicles militars especials.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor