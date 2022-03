L'estrena d'«Eufòria» a TV3 arrasa en audiència (i entre els més joves)

🎤📈 La primera gala d' #Eufòria1TV3 aconsegueix un 16,6% de quota la nit de divendres.



📺 Frega els 800.000 contactes durant l'emissió del programa.



👉🏻 Destaca amb un 38,7% de quota en el target 13-24.#EufòriaTV3 #AudiènciesTVCat18març pic.twitter.com/VQw1KCOfGV — AudienciesTVCat (@audienciesTVCat) March 19, 2022

Èxit rotund de l'estrena d'"" a. La televisió pública catalana va aconseguir amb la primera gala del programa musical unade 16,6% i amb una dada encara més sorprenent. La quota del públic objectiu d'entrees va situar en el 38,7%, en el que pot ser un precedent perquè els mitjans públics catalans connectin amb l'audiència més jove.El programa, presentat entre l'actriui el cantant, va registrar prop de 800.000 contactes durant la seva primera emissió. "Eufòria" és el nou talent show musical de TV3 i busca les millors veus anònimes de Catalunya.Més de 1.500 persones van participar en la primera prova dels càstings. L'equip que els va valorar, format, entre altres, pel director del programa,, i el director musical,, buscava solistes, però que també sàpiguen treballar en equip i acompanyar altres solistes. En definitiva, artistes amb talent musical que, alhora, entenguin la música com una feina d’equip.Els candidats que van superar aquesta primera fase van passar per una segona audició, d'on en van sortir els setze cantants definitius que hauran d’enfrontar-se i de col·laborar entre ells. El programa també farà una gran aposta digital amb plataformes com, que publicaran continguts exclusius del concurs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor