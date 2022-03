​Absolt un guàrdia civil acusat de causar un atac d'ansietat a una dona durant l'1-O

El jutjat de primera instància i instrucció de Solsona ha absolt el guàrdia civil que estava acusat d'haver causat un atac d'ansietat a una dona durant lesde l'1-O a Ponts (Noguera). El judici va tenir lloc el gener de 2022 a Lleida i l'acusació particular l'acusava d'un delicte lleu de lesions i li demanavaLa denunciant, però, no es va presentar al judici perquè estava de baixa. El jutge conclou en la interlocutòria que no s'identifica cap fet atribuïble al guàrdia civil que tingui caràcter delictiu. A més, assegura que la no assistència de la denunciant al judici no s'ha considerat justificada i, per tant,De fet, el jutge ja va avançar durant el judici que, amb tota probabilitat, dictaria sentència absolutòria. La dona que va denunciar l'agenti el seu advocat va explicar que estava en tractament, ja que havia patit un atac d'ansietat i estava de baixa laboral.En la interlocutòria, el magistrat conclou que. "A vista de la seva declaració als Mossos, va patir un atac d'ansietat en veure treure una dona a plom per quatre persones. A més, posteriorment va reconèixer tres agents com a actuants aquell dia, sense descriure més en relació a la seva actuació", afegeix. Per tot plegat, el jutge conclou que no es pot atribuir al guàrdia civilo, almenys, cap fet que estigui relacionat amb un delicte lleu de lesions.el magistrat assegura que l'1-O de 2017 la denunciant es trobava en una fideuada popular a Ponts, al local del costat on es feien les votacions pel referèndum. "En un moment donat, van aparèixer 70 agents de la Guàrdia Civil que, sense mediació prèvia o cap ordre clarament comprensible, van apartar a cops les persones que es trobaven més a prop del local", assegura. A més, diu que "la víctima, que tenia antecedents de malaltia mental, en veure l'actuació dels agents i veure una dona que perdia la consciència, va patir un atac d'angoixa que va agreujar les malalties anteriors".ha emès un comunicat en què celebra la sentència absolutòria i considera que la interlocutòria "confirma que la feina dels companys en cap cas va tenir a veure amb accions que poguessin arribar a ser delictives, ni tan sols lleus".

