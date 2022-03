L'AMB demana al govern espanyol actuacions urgents per salvar les platges

Borrasca Cèlia: el temporal marítim més dur

L'(AMB) reclama al Ministeri per a la Transició Ecològica actuacions d'emergència per salvar el litoral metropolità. A través d'un comunicat, l'AMB ha reclamat aportacions extraordinàries de sorra a les platges més afectades per les regressions abans de l'estiu.Segons aquesta institució, cal que tinguin una "mida adequada i uns 50 metres d'amplada" per suportar els temporals, que cada vegada són més freqüents. Actualment, ja s'han perdut el 15% de les platges metropolitanes i totes pateixen regressió, excepte la del). De fet, segons l'AMB, algunes ja no es poden recuperar de manera natural.L'Administració metropolitana ja està treballant per impulsar elde les platges metropolitanes, conjuntament amb les institucions competents. En aquest sentit, l'AMB ha dut a terme diversos estudis delmetropolità que serviran com a base de coneixement per traçar el Pla. Aquesta diagnosi ha determinat que les platges del litoral metropolità nord han perdut entre 6 i 10 metres anuals d'amplada des del 2017.Laha provocat el temporal marítim més important d'aquesta temporada al litoral metropolità, que ha empitjorat l'estat d'unes platges ja molt vulnerables per la regressió i la pèrdua de sorra.El temporal marítim d'aquesta setmana ha provocat onades de fins a 6 metres i ratxes de vent de fins a 70 km/h, procedent de l'est i el sud-est. Les onades es generaven ali recorrien tot el Mediterrani occidental fins a impactar a les nostres costes. A més, la presència de les baixes pressions ha implicat una pujada del nivell del mar, fenomen que es coneix com a "marejada ciclònica".La pèrdua de sorra ha estat molt significativa a les platges denord, que ja tenien una situació molt delicada abans de l'arribada del temporal. També se n'ha ressentit Montgat, on queda la platja dels Pescadors, que aguanta gràcies al petit espigó del turó. Abans del temporal, ja havien desaparegut les platges de Les Roques, dels Toldos,. A Badalona la borrasca ha fet desaparèixer la platja de. Les del Cristall i el Pont d'en Botifarreta han quedat força malmeses i el temporal ha fet aflorar antigues estructures com fonaments d'antigues edificacions.Alel temporal ha fet avançar la regressió a, que ja ha perdut 650 metres de longitud, tot i les aportacions anuals de 100.000 m³ de sorra que es fan en aquesta zona. I la platja de Gavà Mar ha perdut amplada i uns 300 metres de front dunar. Tot i això, les dunes metropolitanes de les platges del delta del Llobregat han amortit l'avenç del temporal i han minimitzat les afectacions a la part posterior de la platja.

