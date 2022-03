Les pluges tornen a protagonitzar el cap de setmana

Comencem el dissabte amb un ambient rúfol que tendirà a millorar lleugerament a la tarda. pic.twitter.com/ThUI9jwxJ9 — Meteocat (@meteocat) March 19, 2022

L'episodi de fort onatge 🌊 es manté a tot el litoral (onades de més 2,5m) i s'allarga fins diumenge a la nit



A partir de diumenge al migdia només afectarà la meitat nord



⚠PRUDÈNCIA⚠



prealerta pla #INUNCAT de #ProteccioCivil pic.twitter.com/SH5ssFhSZU — Protecció civil (@emergenciescat) March 18, 2022

Després de mesos d'absència de, elstornaran a ser els protagonistes per segon cap de setmana consecutiu. En aquesta ocasió, els ruixats es poden produir a tottant dissabte com diumenge i fins dilluns, però afectaran especialment els territoris de laPel que fa a aquest dissabte, fins a primera hora de la tarda s'espera precipitació a la meitat est -especialment comarques de- i resta deldel país. Per altra banda, les pluges es poden mantenir a la partde Catalunya durant tot el dia. Ara bé, els ruixats seran d'intensitat feble i poc abundants, per la qual cosa no es preveuen riscos molt grans. La cota de neu se situarà entre els 1.600 i els 1.800 metres alEl diumenge lapot ser més generalitzada, però es tornarà a centrar principalment en les comarques de Girona. És a la tarda quan gairebé tot el país es troba en previsió de pluja, i fins i tot neu al. Altre cop, els ruixats seran febles. Laes mantindrà com al dissabte.Especialment el, però també el, es manté a gairebé tota lacatalana el perill alt i moderat per l'estat de la mar, que ja ha causat danys en lesdel litoral. Davant això,demana prudència, allunyar-se d'espais en risc pel fort, evitar activitats al mar i respectar el tancament d'accessos.

