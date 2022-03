El país més feliç del món després de la pandèmia, segons l'ONU

és el país més feliç del món dos anys després de l'inici de la pandèmia, segons Nacions Unides. Són dades de l' informe de felicitat mundial que publica cada any l'ONU i que situen aal 29è lloc, el que implica dues posicions per sota respecte de l'any 2021. En concret, ara l'han superati l'Però el cas de Finlàndia no es deu només a la pandèmia, sinó que és el cinquè cop consecutiu que es troba en el primer lloc de felicitat al món. Per darrere, també hi destaquen dos països del nord d'com. La resta de països nòrdics se sumen a les posicions altes, amba la setena ia la vuitena.Pel que fa a la part negativa, és a dir, la dels països amb les societats més infelices del món, l'encapçala. Els autors de l'informe justifiquen la posició del país arran del conflicte bèl·lic que el passat agost va acabar amb el retorn delsal poder: "És un clar recordatori del dany material i immaterial de la guerra".i elacompanyen l'Afganistan com els països més infeliços del món.Per últim, pel que fa als dos països europeus actualment en guerra,s'ubica en la 80a posició mentre quese situa en el 98è lloc. Els resultats de l'informe, això sí, van ser extrets abans de larussa i el posterior conflicte bèl·lic, que ja fa gairebé un mes que s'allarga.

