Quatre desapareguts en l'accident d'un avió militar estatunidenc a Noruega

Altres notícies que et poden interessar

Undelsamb quatre persones a bord s'ha estavellat al nord de Noruega mentre participava en unes maniobres militars conjuntes de l'. Els quatre tripulants de l'aeronau "probablement" han mort a l'accident, segons ha explicat el cap de gabinet de la policia de, una província al nord de, que no ha vist signes de vida "ni dins ni al voltant de l'avió".L'aeronau es dirigia cap al nord de Noruega i s'esperava que al voltant de les 18.00 hores aterrés a la ciutat de, però això no ha passat i, de fet, l'última posició registrada abans de l'accident ubicava l'aeronau a, una cadena muntanyenca a unsdel lloc d'aterratge.De moment, es desconeixen les causes de l'accident, encara que l'exèrcit estatunidenc ha informat que s'ha obert una investigació sobre els fets. Les autoritats noruegues dirigeixen ara els esforços a un possible rescat dels cossos, encara que sigui sense vida. L'aeronau, model, transportava quatre militars i pertany aldels Estats Units.Els exercicis militars, en què participen membres de l'OTAN, tenen activitats tant al mar com a l'aire i, en la que s'estava duent a terme a Noruega en el moment de l'accident hi participen prop dede 27 estats i socis de l'. L'operació, segons Noruega, no és una reacció a la invasió de, sinó un exercici de defensa comú planificat des de "fa molt de temps".​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor