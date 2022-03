Alerta per risc químic per un incendi a una nau industrial a Montornès del Vallès

Protecció Civil ha activat la fase d'alerta delPlaseqcat. Divuit dotacions dels Bombers treballen des de les set de la tarda per apagar l'incendi d'una nau industrial al carrer Antonio Machado de Montornès del Vallès (Vallès Oriental).Les primeres informacions indicaven que el foc cremava al pati de l'empresa, concretament bidons amb, però quan els Bombers han arribat a lloc, el foc ja afectava del tot la nau. Segons el cos d'emergències, no consta que a dins hi haguessin treballadors.Els efectius treballen des de l'exterior per contenir la propagació de les flames a les naus del costat. També es treballa per contenir, amb escuma, elPropera a la zona de l'incendi hi ha una benzinera que no està afectada. A banda dels Bombers, efectius dels Mossos d'Esquadra, del Sistema d'Emergències Mèdiques i de la Policia Local també treballen a l'indret.Entre lesdesplaçades al lloc hi ha dues autoescales, deu camions d'aigua i cinc vehicles lleugers de coordinació i comandament, a banda d'efectius del GROS (Grup de Suport Operatiu). A petició dels Bombersentre Mollet Sant Fost i Montmeló, atès que l'incendi és proper a les vies.

