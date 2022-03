🔴 Es mantenen 7 km #retencions a l'AP-7 entre Mollet i Montornès del Vallès ➡ GIR per un camió avariat que ocupa un carril



ℹ El camió transporta un tanc i ha punxat una roda

S'ha baixat el tanc del camió per poder fer la reparació



ℹ🔄 https://t.co/7bzpWB9BQj pic.twitter.com/onPKQhaEfY — Trànsit (@transit) March 18, 2022

Un tanc de l'exèrcit espanyol ha protagonitzat una situació caòtica aha informat que un camió ha punxat una roda en aquesta autopista, entre Montornès del, i ha provocat retencions de fins a 7 quilòmetres en ocupar tota la via. Principalment, el motiu de la retenció ha estat que el vehicle transportava el blindat i per a poder reparar-lo calia retirar-los tots dos de la carretera.Per motius de seguretat s'ha anul·lat el pas de dos carrils per tal que es poguessin executar les tasques de reparació i de retirada dels vehicles. Això ha provocat tot aquest embús a partir de les cinc de la tarda. No ha estat fins a les sis d'aquest divendres que la circulació ha pogut tornar a la normalitat.i els vehicles ja han pogut passar per aquest tram de l'AP-7 sense problemes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor