Les 5 estrenes de Netflix, Amazon i Filmin que no et pots perdre aquest cap de setmana

El mal temps acompanya a passar el cap de setmana tancat a casa al voltant d'una manta, el sofà i gaudir d'una bona pel·lícula. En el cas que decideixis quedar-te sense sortir durant dissabte o diumenge, les plataformes preparen un seguit de novetats que poden fer-te gaudir de valent el teu descans a la sala d'estar, a l'habitació o des de qualsevol zona de confort. Els principals serveis d'streaming com Netflix, Amazon Prime Video i Filmin estrenen entre avui divendres i diumenge pel·lícules i nous capítols de sèries per a poder entretenir el personal. Ara bé, des dehem decidit destriar el gra de la palla i oferir-vos una selecció de 5 films que no podeu deixar escapar aquest cap de setmana.Una de les pel·lícules de producció pròpia de Netflix més atractives del primer trimestre de la temporada. Tres grans intèrprets comes reuneixen en aquest thriller molt marcat per l'humor negre i el suspens -que recorda a una modernització de certs relats d'Alfred Hitchcock-, en situarà en una escena dantesca on un lladre intentarà robar una casa... i serà enxampat pels seus propietaris. A partir d'aquí, els esdeveniments aniran desenvolupant-se de manera rocambolesca.La pel·lícula bèl·lica i d'aventures del cap de setmana, aquest thriller de producció sueca situa l'espectador en una guerra postapocalíptica en un futur no molt llunyà. L'actriuserà un dels sis soldats enviats a una missió pràcticament suïcida per intentar posar fi a la guerra. L'objectiu no és senzill: han de creuar tot l'arxipèlag, congelat, per transportar un objecte que no saben el que és ni tampoc saben en qui confiar de les persones que formen part de la missió. Thriller claustrofòbic, trepidant, carregat de ritme i acció.Aquesta producció peruana és liderada per l'actor(a qui coneixeran per, també de Netflix), que interpreta un jove i reeixit empresari espanyol la família del qual és propietària de la corporació hotelera més important de tot Espanya. Per a la construcció del seu primer projecte internacional escullen aterrar a Cusco. És en aquest místic i màgic lloc on Salvador coneix Ariana, una aventurera amb la motxilla a l'esquena que viu una vida completament oposada a la seva, lliure de lligams.Sensual thriller de suspens amb la interpretació d'. Dirigida per, creador de pel·lícules amb forta tendència eròtica comde 1997, ens presenta aquest matrimoni disfuncional -la parella d'actors sortien tots dos en la vida real quan es va produir el rodatge- en el que el marit "permet" a la seva esposa tenir relacions amb altres homes "per salvar el matrimoni". Una situació delicada que s'agreuja quan comencen a desaparèixer les parelles d'Ana de Armas.Lauren Hadaway, l'editora de so de la guanyadora de l'Oscar, fa el salt a la direcció amb un thriller hipnòtic i angoixant sobre una jove universitària disposada a sacrificar-ho tot per ser la número u. Una estudiant universitària interpretada pers'uneix a l'equip de rem de la seva universitat, emprenent un viatge físic i psicològic obsessiu per ser la millor a la millor embarcació, sense importar el cost. Amb la intenció de superar els seus companys d'equip, Alex s'esforça fins més enllà dels límits, alienant tots els que l'envolten en nom de l'èxit.

