Espanya defensa ara l'autonomia del Sàhara que planteja el Marroc

Malestar a Unides Podem i viatge d'Albares a Rabat

El president del govern espanyol,, ha enviat una carta al reien què sosté que el pla d'autonomia per alplantejat pel, que deixa aquest territori sotamarroquina encara que amb algunes competències cedides, constitueix "la" per aconseguir una solució a aquest conflicte. El contingut de la missiva ha estat difosa peri confirmada per la Moncloa. El Marroc ha celebrat la "proposta constructiva" enviada per l'executiu de Sánchez.El govern espanyol ha insistit les últimes setmanes en la seva aposta per una solució política per al Sàhara Occidental mútuament acceptable per a les parts i en el, tot donant suport a la tasca del nou enviat de Nacions Unides per al Sàhara,. Per la seva banda, el, que governa a l'autoproclamada(RASD) als territoris actualment no controlats pel Marroc, ha rebutjat en tot moment el pla d'autonomia marroquina. A la seva carta, el president del govern espanyol reconeix "la importància de la qüestió del Sàhara per al Marroc" i subratlla "els esforços seriosos i creïbles del Marroc en el marc de les Nacions Unides per trobar una solució mútuament acceptable".El missatge de Sánchez suposa un gest clar cap a Rabat en un moment en què la crisi oberta per l'acollida pel líder del Front Polisario,, l'abril passat i la postura de l'executiu respecte al Sàhara encara no s'ha donat per superada. De fet, el Marroc no ha enviat de tornada ala seva ambaixadora, a qui va cridar a consultes al maig.Rabat havia reconegut que la qüestió del fons de la crisi era la negativa d'Espanya a seguir els passos dels Estats Units que, ambencara a la Casa Blanca, va optar el desembre del 2020 per reconèixer com a marroquí l'antiga colònia espanyola.En el missatge a Mohamed VI, Sánchez ha incidit en la importància de la, tot subratllant que "els dos països estan indissolublement units per afectes, una història, una geografia, interessos i una amistat compartida". "La prosperitat del Marroc està lligada a la d'Espanya, i viceversa", ha afegit. "El nostre objectiu és construir una nova relació, basada en la transparència i la comunicació permanent, el, i el respecte als acords signats per les dues parts, l'abstenció de tota acció unilateral per estar l'alçada de la importància de tot el que compartim", ha manifestat el president del govern espanyol."Espanya actuarà amb l'absoluta transparència que correspon a un gran amic i aliat", ha traslladat el cap de l'executiu al monarca alauita, assegurant-li que "sempre complirà els seus compromisos i la seva paraula". Sánchez també ha manifestat la determinació del seu govern d'afrontar juntament amb el Marroc els desafiaments comuns, especialment "lade la gestió delsa la Mediterrània i l'Atlàntic".Unides Podem, soci de Sánchez al govern de coalició, s'ha desmarcat del president espanyol i ha subratllat -just després que transcendís la carta al rei Mohamed VI- que l'"única solució" per al Sàhara Occidental passa per implementar el dret internacional, que pauta uni "respectar la" del poble sahrauí. Així ho ha indicat l'eurodiputada i responsable de l'àrea internacional de la formació morada,El ministre d'Afers Exteriors,, viatjarà a Rabat abans del 2 d'abril que ve després que Espanya i el Marroc hagin donat per superada la crisi diplomàtica, segons han confirmat fonts governamentals a Europa Press. El desplaçament del ministre d'Exteriors precedirà el que farà "pròximament" el mateix president del govern espanyol

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor