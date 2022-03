Com era la teva ciutat fa deu anys?: així ho pots descobrir a Google Maps

El temps passa i lesdees troben sempre en una constant transformació. Per això, en moltes ocasions és fàcil oblidar com eren i com han canviat els nostres carrers i barris. Ara, això és més senzill de recordar amb una eina molt simple d'usar a través deLa plataforma dei localitzacions per excel·lència compta amb una eina que permet fer marxa enrere en eli recorda alguns dels paisatges més importants de les nostres ciutats o pobles. En primer lloc, caldrà que amb el ninot taronja de l'-situat a la part inferior dreta de Google Maps- ens desplacem fins al carrer del qual en volem conèixer el seu estat passat.Un cop dins, a la part superior esquerra i just sota el nom de laen la qual ens trobem, apareixerà un rellotge al costat de la data que estem visualitzant en aquell moment. Fent clic, apareixerà una petitai unaque permet desplaçar-nos en els diferents anys en què el cotxe de Google Maps ha captat imatges.Ara bé, val a dir que l'actualització d'imatges pot variar segons la zona en què decidim fer marxa enrere. Per exemple, si anem fins a ladepodem retrocedir fins a l'any 2008 i passant per més de 15 imatges diferents fins a arribar a la més recent. En el cas de ciutats més petites o pobles, pot ser més complicat, però segur que el cotxe de Google s'hi ha desplaçat en més d'una ocasió i permet fer una vista al passat.

