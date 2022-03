Bany de masses de Putin per defensar la guerra: «Hem aturat un genocidi»

Moscow’s Luzhniki stadium, which hosted the World Cup final in 2018, is packed out for a pro-war rally on the anniversary of Russia’s Crimea annexation.



Lots of reports of state employees being bussed in. They’re watching a video with Ukrainian flags being thrown to the ground pic.twitter.com/fIKEzD5WnV — max seddon (@maxseddon) March 18, 2022

📌Moscow stages pro-war rally on overcrowded central arena



Moscow's Luzhniki stadium hosted at least 80,000 people at a pro-war rally staged by the Russian leadership.

📹via @olex_scherba pic.twitter.com/kLUzyIGtFR — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 18, 2022

ha reaparegut a l'escena pública donant-se un bany de masses davant de més de 100.000 persones a l'estadidei els seus afores. El president rus ha defensat la invasió d'com un acte de "salvació davant d'un genocidi" a les regions ucraïneses, ara autoproclamades repúbliques, deLa intervenció de Putin s'ha produït enmig d'un macroconcert celebrat amb motiu del vuitè aniversari del referèndum celebrat aque va ratificar la seva annexió a Rússia el 2014, un plebiscit no reconegut per la comunitat occidental. La raó principal d'aquesta "operació especial", segons el líder rus, és el d'"estalviar patiment a la gent i evitar aquest genocidi contra la població" de l'est d'Ucraïna, en referència alEl president deha aprofitat per aplaudir la "valentia" demostrada pel seu exèrcit. "Els nostres soldats s'ajuden, es recolzen mútuament i, si cal, protegeixen els seus companys de les bales amb el seu propi cos al camp de batalla. No hem tingut aquesta unitat en molt de temps", ha declarat el mandatari.Putin també ha fet referència a la figura històrica de l'almirall tsarista, nascut el mateixque va començar la invasió i canonitzat com a sant patró de l'. "Tempestes com aquesta sempre aniran a la glòria de Rússia. Així va ser llavors, així és avui i així serà sempre", ha sentenciat."Som el poble multinacional de la, units per un destí comú a la nostra terra: aquestes són les primeres línies de larussa, i cada paraula és plena d'un significat profund i és de gran importància", ha declarat Putin. El president ha afegit que els residents de Crimea es van guiar amb aquesta idea quan van votar aldel 2014. "Vivien i viuen a la seva terra, i volien viure un destí comú amb la seva pàtria històrica, amb Rússia. Tenien tot el dret de fer-ho i van aconseguir-ho", ha afegit.​​​​​

