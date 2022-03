Cues i incertesa en l'obertura del centre d'acollida de refugiats ucraïnesos a Barcelona

Altres notícies que et poden interessar

El centre que ha d'atendre les persones que fugen de lai que arriben aha obert aquest divendres després d'hores de cues i incertesa. A primera hora d'aquest divendres ja hi havia persones esperant per poder entrar al pavelló 7 de. Traductors i personal dehan intentat orientar-los sobre com demanar cita prèvia per rebre atenció i sobre els tràmits que han de fer per obtenir eli de treball.En alguns casos, els voluntaris han assessorat també sobre l'allotjament. Diversos testimonis han explicat a l'ACN que, almenys durant les primeres hores, no han pogut fer-hi tràmits. Aquest és el tercer centre que obre a l'Estat per rebre elsi oferir-los una primera acollida.Després de comprovar les cues a l'espai d'acollida, coordinat per l'Estat i la Generalitat, la consellera de la Presidència,, ha manifestat que espera que el centre "treballi amb plena normalitat aviat". De fet, ha indicat que el Govern ja va preveure aquest dijous en una reunió de la comissió delegada per Ucraïna "" perquè l'espai entrés en funcionament aquest divendres, però ho ha justificat per la "" que viuen les persones refugiades. "Ahir a la tarda ja vèiem que l'obertura estava en una situació precària", ha dit Vilagrà. Davant d'això, confia que l'atenció al centre es normalitzi "en breu", davant la previsió que nous refugiats ucraïnesos arribin a Catalunya en els propers dies.​​​​​

