L'alcaldessa de Sant Cugat, després de la multa de 500 euros setmanals pels llaços grocs: «És un disbarat»

, (ERC) ha estat clara i contundent. ". Així s'ha referit l'alcaldessa de Sant Cugat a la i nstrucció del jutge que l'amenaça d'haver de pagar 500 euros setmanals fins que no es retirin elsi els cartells en suport alsL'endemà de rebre la instrucció judicial, Ingla apunta directament a la voluntat de". Per Ingla la situació és clara. "Actualment, a la façana de l'Ajuntament de Sant Cugat no hi ha cap llaç groc ni cap cartell amb lema Llibertat presos polítics i, per tant,, ha asseverat.La presidenta del Parlament,avui de visita a Sant Cugat, també ha volgut donar suport a l'alcaldessa. "És una nova forma de la repressió per uns llaços grocs, que es condemna a pagar amb uns diners del seu patrimoni.". I ha afegit: "Contra la repressió,".L'alcaldessa ha recordat que el ja va treure la pancarta "coartant" la seva "llibertat d'expressió" per evitar la inhabilitació. "Em vaig veure obligada a retirar-la perquè cap jutge ni cap tribunal ha de decidir qui ha de fer d'alcalde o de representant polític perquè això es decideix a les urnes. En el seu dia ja vaig fer el que calia", ha afegit.Ingla ha acusat Cs de fer aquesta demanda "simplement perquè l'alcaldessa ési es pregunta si pretenen que cada matí vagi taula per taula a mirar si els treballadors de l'Ajuntament tenen un llaç o un dibuix.Preguntada pels cartellsde l'edifici consistorial, Ingla apunta que "si fa referència a això la interlocutòria no ho diu". En aquest sentit, l'alcaldessa reitera que si Cs pretén que deixi de fer d'alcaldessa, "que ho diguin clarament".Dilluns, a l'ordre del dia delhi ha una moció presentada per Junts a través de les entitats independentistes de Sant Cugat on es proposa penjar una nova pancarta amb un altre missatge. En aquest sentit, Ingla no s'ha volgut mullar i ha dit que(ERC) com els altres grups municipals independentistes (Junts i la CUP).

Sentència del Jutjat Contenciós número 10 de Barcelona by Sergi Baixas on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor