La millor plataforma de vídeo en «streaming», segons l'OCU

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

Les plataformes de contingut en streaming comformen part de la vida de milions de catalans, que consumeixen contingut de manera diària. Catàlegs immensos obliguen els usuaris a triar, a vegades per raons econòmiques, entre diversos serveis. Tot i això, hi ha milers de persones que tenen contractades diverses plataformes, comparant així la relació entre el preu, la qualitat i la satisfacció que ofereix la mateixa.gràcies a una enquesta gegant realitzada perha volgut determinar quina és la plataforma preferida a l'estat espanyol.En termes generals,entre els enquestats -més de 20.000 persones- per davant de Disney, Netflix i Amazon. En aquest sentit, el servei de Filmin no és ni de bon tros el que té més subscriptors, però "la qualitat i la varietat dels continguts" són elements que augmenten la seva puntuació i el seu afecte entre els consumidors, segons l'enquesta.que més tenien en compte els usuaris a l'hora de valorar de manera tan positiva la plataforma.La qualitat de la imatge, la qualitat de l'aplicació, interrupcions en les emissions o la compatibilitat amb dispositius mòbils van ser preguntes que van marcar la classificació de l'enquesta.El que més destaquen, però, és la qualitat del seu catàleg.Per darrere de la plataforma espanyola ha quedat, l'últim servei d'streaming que es va estrenar a Catalunya però que ja suma milers d'usuaris i és la plataforma amb un major creixement de totes les existents actualment. Disney, que destaca també en la majoria dels elements preguntats, pateix només per la varietat del seu catàleg, marcadament infantil. En qualitat d'imatge, però, no té rival.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor