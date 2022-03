Sanitat i les comunitats, a punt d'eliminar les quarantenes per Covid lleu

Altres notícies que et poden interessar

El Ministeri de Sanitat i les autonomies aprovaran de manera imminent, previsiblement aquest divendres segons 20 Minutos, un nou pla "de transició" cap al final de la pandèmia de. En aquesta nova etapa, els esforços dese centraran en els casos greus i en les persones majors de 60 anys i vulnerables per malaltia.A més, s'eliminaran lesper a qui tingui Covid en forma lleu o sense símptomes. En aquests casos caldrà extremar les precaucions, reduir els contactes i usar màscara fins que es recuperin, però no caldrà que s'aïllin, segons la proposta dels tècnics de Salut Pública de les comunitats per a la fase de "vigilància i control" de la Covid, que havia de començar quan llits d'hospital i d'UCI se situessin en el nivell baix de risc, situació que es va assolir fa dues setmanes.S'acabarà l'"aïllament estricte", que serà substituït per la "recomanació" de fer repòs, sobretot els primers dies i. Si se surt de casa, es demanarà als contagiats per Covid que durant 10 dies portin mascareta, redueixin al màxim els seus contactes socials i extremin les precaucions.També es preveu que les comunitats deixin de fer proves a tota la població i les centrin en, persones amb malalties greus o embarassades. Així, ja no es farà un recompte de casos sinó que només es registraran els que acabin amb l'ingrés en un hospital o en una UCI.En la nova etapa es mantindran els aïllaments en residències de, i seran de cinc dies sempre que l'últim dia els pacients hagin passat 24 hores sense símptomes. Si el positiu és algú que treballi en una residència o centre sociosanitari, “no acudirà al seu centre de treball durant els primers cinc dies”, diu l'esborrany del pla. Passat aquest temps i sempre que ja no presenti símptomes des de 24 hores abans, tornarà fer-se una PCR per confirmar el negatiu i poder incorporar-se a la feina.​​​​​​

