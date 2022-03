L'aposta (difícil) d'Aragonès en agenda energètica: és viable reactivar el gasoducte Midcat?

La crisi energètica sacseja Europa

Frenar l'escalada del preu de l'energia

La crisi energètica es tradueix en un augment descontrolat del preu de l'energia, que afecta per exemple la factura de la llum. A la conferència de presidents autonòmics que es va fer a l'illa de La Palma, Consell Europeu aquesta qüestió, juntament amb Itàlia, Portugal i Grècia. Cinc dies després, el dia 29, se celebra el consell de ministres que ha d'aprovar el paquet de mesures per pal·liar els efectes de la guerra a l'Estat. Des de Catalunya s'està pendent de les decisions que es prenguin per sabre de quina capacitat de resposta es disposa. La crisi energètica es tradueix en un, que afecta per exemple la. A la conferència de presidents autonòmics que es va fer a l'illa de Aragonès va reclamar a l'estat accions per pal·liar l'emergència energètica. Entre la vintena de mesures que el president va plantejar a Sánchez, hi ha limitar el preu del gas, rebaixar la pressió fiscal sobre l'energia o desvincular el gas de l'electricitat. El 24 de març, Sánchez defensarà alaquesta qüestió, juntament amb. Cinc dies després, el dia 29, se celebra el consell de ministres que ha d'aprovar el paquet de mesures per pal·liar els efectes de la guerra a l'Estat. Des de Catalunya s'està pendent de les decisions que es prenguin per sabre de quina capacitat de resposta es disposa.

La reactivació delha entrat amb força a l'agenda política des de fa uns dies, arran de la guerra a Ucraïna. De fet,ha posat la qüestió sobre la taula en les diverses reunions que ha mantingut aquesta setmana a Alemanya, com ara la que va tenir dimecres a la seu del govern de, amb el ministre-president,, i el secretari d'estat,. El projecte, aturat des de 2019, genera interès a nivell internacional i, malgrat que la seva hipotètica reactivació seria a mig termini, és complexa iel president volpolítics i empresarials en les properes setmanes per veure si és viable i si hi ha predisposició política per fer-ho.La qüestió es troba tot just a les beceroles, però ha agafat rellevància per laprovocada per la invasió russa. El Govern considera que el gasoducte Midcat és unai s'ha mostrat partidari de ressuscitar un projecte que havia quedat aparcat pels costos econòmics i el poc interès de, que fonamenta la seva política energètica en l'. A Alemanya, Aragonès ha constatat que hi ha interès en saber si és viable reactivar aquest gasoducte, que serviria per connectar el nord d'Àfrica amb Europa a través de lai, concretament, per Catalunya, per transportar gas des d'Aragonès ha fet diverses trucades per parlar ambi en les properes setmanes té previst concretar mes converses i trobades amb actors del sector. El president vol situar Catalunya en una situació estratègica en termes energètics en un moment de canvi a Europa arran de la crisi provocada per. Ara com ara, els contactes del president són en termes polítics, per tenir un mapa de voluntats i suports en cas que el projecte tiri endavant. No serà ràpid i fonts governamentals remarquen que la qüestió depèn d'altres actors com Espanya o França. Si bé la Moncloa s'hi ha mostrat favorable, aMés enllà d'això, tota la qüestió tècnica serà clau i aquest debat encara no s'ha definit. En aquesta línia, el projecte Midcat, impulsat l'any 2010 per les empreses espanyolai francesa, estava plantejat en un inici per trasportar gas. Ara, en plena emergència climàtica,, per això s'ha posat sobre la taula en els darrers dies l'. Un dels acords que va sortir de la reunió d'Aragonès amb el govern de Baden-Württemberg va ser, precisament, impulsar un-amb poques concrecions per ara- sobre projectes d'hidrogen verd. Aragonès també mantindrà converses sobre aquest tipus d'energia en els propers dies.La possible reactivació del projecte Midcat-a Hostalric, el punt on va quedar aturat el gasoducte, desconfien de la proposta que ha anat dient aquests darrers dies el Govern- però per ara compta amb el suport del govern espanyol i de Foment del Treball. Fonts governamentals insisteixen que el projecte només té sentit si es fa, des de les locals fins a les institucions europees. El president del govern espanyol,, va defensar el Midcat a la trobada dels 27 a Versalles i va dir que havia de ser la UE qui pagués la reactivació d'aquesta infraestructura. El paper dels estats implicats en el projecte serà determinant., la crisi energètica ha sacsejat la situació i ha servit per cohesionar interessos en la necessitat d'avançar cap a la sobirania energètica. "Necessitem ser independents del gas, el petroli i el carbó de Rússia", deia Ursula Von der Leyen fa pocs dies. A Alemanya, la rebuda ha estat bona. Durant l'etapa d', el país va prioritzar les relacions bilaterals amb Putin pel que fa al subministrament de gas. L'any 2020, el 55% del gas que arribava a la principal economia europea venia de Rússia. La crisi energètica ha servit per constatar. La presidenta del Parlament Europeu,, ja ha demanat deixar de comprar gas a Rússia. Experts assenyalen que és "difícil" que la UE es desconnecti del gas rus a curt termini

