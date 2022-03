La presidenta de l'Eurocambra reclama deixar de comprar gas rus per «impedir» finançar la guerra

El conflicte segueix ences

podria ensorrar-se en les pròximes setmanes. La presidenta de l'Eurocambra,ha demanat que la Unió Europea deixi de comprar l'energia de Rússia per tal d'aturar el finançament de la guerra de Rússia. En una entrevista al mitjà LRT (de Lituània),la dependència energètica de la UE del gas rus.Segons la presidenta del Parlament Europeu, en cas contrari, Europa continuarà finançant "directament i indirectament la guerra". "Els ucraïnesos estan destruint tancs russos cada dia, i estem pagant perquè Rússia en construeixi de nous", ha expressat Metsola. En aquesta líniaAlt Mandatari de la diplomàcia de la UE, en diverses intervencions a la cambra i en entrevistes a altres mitjans. Metsola, qui va pronunciar un discurs molt contundent contra Rússia el dia que, president d'Ucraïna, va demanar en directe a la Unió que ajudessin els ucraïnesos, és una de les mandatàries europees més contundents i crítiques contra el poder energètic de Rússia.D'altra banda, la presidenta de l'Eurocambra també ha anunciat aquest divendres quea les instal·lacions del Parlament. Metsola ha explicat la prohibició de l'entrada del personal diplomàtic i governamental rus i bielorús en un missatge a Twitter on ha assegurat que "no hi ha lloc a la 'casa de la democràcia' per a aquells que pretenen destruir l'ordre democràtic". La mesura ja s'havia anunciat prèviament en el discurs previ al de Zelenski a la cambra europea.pateix seriosos problemes logístics en el seu desplegament a la invasió d'Ucraïna, segons noves informacions facilitades pel ministeri de Defensa del Regne Unit. A més, asseguren que els contraatacs de lesa desviar un gran nombre de tropes per defensar les seves pròpies línies de subministrament. Des delapunten a diversos factors clau: les tropes russes renuncien a maniobrar a camp a través, la manca de control de l'aire i les capacitats limitades d'unir els seus efectius amb les línies. Els aliments i el combustible escassegen.En les últimes hores, Rússia ha tornat a atacar Lviv, ciutat ucraïnesa molt propera a la frontera amb Polònia.les tropes de Vladímir Putin han realitzat un bombardeig contra l'aeroport de la ciutat. Lviv és un territori clau en el pas de refugiats cap a la frontera polonesa. Diversos míssils han impactat contra una planta de reparació d'aeronaus, que ha quedat totalment destruïda i ha generat explosions i una columna de fum que es percebia des de gran part de la ciutat.​​​​​

