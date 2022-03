El Barça s'enfrontarà a l'Eintracht de Frankfurt a l'Europa League

Reial Madrid i Guardiola es poden trobar a la Champions

Elja coneix rival per als quarts de final de l'Europa League. Els des'enfrontaran a l', i si passen l'eliminatòria, es trobaran a semifinals el guanyador del duel entre el West Ham i l'Olympique de Lió. Tot plegat després que aquest dijous els blaugranes superessin un duríssim enfrontament contra ela l'infern turc.Al Barça només li servia la victòria després de l'empat al, i va haver de suar de valent per superar 1-2 els turcs, que es van avançar després de mitja hora de joc a la sortida d'un córner.va superar Ferran Torres i va rematar de cap amb contundència, però el Barça va reaccionar., amb un partit excel·lent, va igualar el partit al minut 37, després de deixar asseguts dos defenses a l'àrea i resoldre la jugada amb sang freda. Al descans, Xavi va recórrer ai, tot just cinc minuts després, una sèrie de rematades aturades per-que de nou va realitzar un bon partit- van acabar amb una gran assistència deper a, que no va perdonar.Als minuts finals,quan Jordi Alba va rebre una pluja d'ampolles mentre intentava posar en joc un servei de banda. Tot i això, el Barça no va cedir i malgrat alguns ensurts finalment va certificar la victòria i el bitllet cap als quarts de final de la segona competició europea, que el club mai ha guanyat.Elja té rival pels quarts de final de la Champions League. Els blancs s'enfrontaran contra el, vigent campió i equip que els va eliminar en la passada edició. El club anglès passa ara per problemes davant les sancions al seu encara propietari,Per altra banda, eldes'enfrontarà contra l'delals quarts de final de la Champions League. Els anglesos jugaran l'anada a casa mentre que els madrilenys ho faran en la tornada. Guardiola s'enfrontaria al Reial Madrid si ambdós conjunts passen a semifinals.

