Si reps aquest SMS del Santander, és una estafa russa

Una novaestà fent córrer missatges SMS a mòbils de l'Estat fent-se passar pel Banc Santander. En el text se sol·licita a l'usuari les seves claus bancàries a través d'un enllaç amb domini rus (.ru)."El seu compte ha estat bloquejat temporalment per seguretat. Per activar-lo iniciï sessió des del següent enllaç: http://santander.s-financieros-web.ru". En l'avís -fals- es demana a l'usuari que introdueixi les contrasenyes, que aniran a parar a la butxaca de les cibermàfies.El fet que la majoria dels ciberatacs provinguin de Rússia no suposa que hagin estat realitzats per ciberdelinqüents russos, sinó que es realitzen des de servidors situats en aquest país, ja que permeten més anonimat.No és l'única estafa d'aquesta mena, perquè sovint es rep un missatge curt o un correu electrònic en el qual s'informa del venciment d'un pagament que, en cas de no realitzar-se en qüestió d'hores, endeutarà l'usuari.Si es rep algun d'aquests missatges fraudulents, el més recomanable és contactar amb l'entitat a través d'un número de telèfon oficial i posar en coneixement els fets, o desplaçar-se físicament a una sucursal i explicar els fets.

