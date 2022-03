Un advocat català a la Rússia dels oligarques

Un ministre de Justícia de Catalunya a Moscou

. Un sopar aplega un grup d'empresaris i funcionaris russos ambadvocat català que assessora diverses companyies russes i espanyoles que volen establir relacions comercials. S'acaba de signar un conveni amb el despatx de Domingo i l'ambient és càlid. Són els primers temps del govern dei s'obre una nova etapa a la Rússia sorgida de la caiguda del Mur. En el moment dels brindis, però, Domingo ret homenatge a, l'home a qui admira i que ell assegura que ha fet possible una trobada com aquella.El gest de l'advocat català és rebut amb fredor i sorpresa, i ell se sent desconcertat. Ningú brinda. De seguida, Domingo explica que el temps donarà una nova perspectiva del llegat de Gorbatxov i fa una referència a la Transició espanyola. Finalment, un grup dels comensals brinda també. Són elspresents.L'anècdota il·lustra bé l'ambient que es vivia en una Rússia que estava impactada pel que havia representat la caiguda de lai la seva desintegració. Gorbatxov, molt popular a l'exterior, era vist com el símbol de la pèrdua de l'imperi rus. S'iniciava una època de transició cap a unaen què es produiria una descapitalització de l'Estat.Domingo va ser unprivilegiat d'aquell moment històric i aquests dies segueix amb interès els esdeveniments a Ucraïna . Va ser el primer advocat de l'estat espanyol a obrir una oficina del seu despatx a Rússia després de la caiguda del Mur. Ho explica ades del seu bufet a Rambla de Catalunya: "Sempre m'havien interessat els congressos sobreque es feien per analitzar la transició de l'antiga URSS al capitalisme. El primer al que vaig anar es va fer a Hèlsinki. L'empresa WorldWide International, que els organitzava, em va convidar a un congrés que es preparava a Moscou i que va ser molt important".En aquestsDomingo va dur una delegació d'unes 80 persones, que incloïa personalitats d'alt nivell del món jurídic, universitari i institucional. Per part de la Generalitat hi va assistir l'aleshores conseller de Justícia,. Així ho recorda Domingo: "És de les coses de les que estic més orgullós. Va ser el primer cop que un membre del Govern va parlar en un congrés a Moscou sent presentat com a ministre de Catalunya, a prop del primer ministre rus i el ministre d'Economia alemany. En aquell encontre, Alemanya hi va enviar més de 3.000 delegats".Així va ser com Domingo va fer arrels a Moscou, amb un despatx centrat en l'd'empreses espanyoles que volien implantar-se a Rússia i empreses estatals russes que estaven en procés de. L'advocat català va experimentar en carn pròpia la transformació de l'economia i la societat russa i l'ascens d'una classe oligàrquica que es convertiria en la base de suport de Ieltsin, primer, i després deDomingo va teixir una bona xarxa de relacions a Moscou i va ser fet membre d'honor de l'associació de juristes de la Comunitat d'Estats Independents (CEI), l'organització supranacional que va succeir l'URSS. Però el 1997 va decidir tancar el despatx a la capital russa. Les coses havien canviat. "Vaig assistir a la virtual desaparició de l'estat rus i l'emergència de les, i vaig veure que la transició a una economia de mercat homologable requeriria molt més temps del que preveia", retrata.El seu despatx va resistir bé el primer embat de la nova economia russa, hegemonitzada per les màfies. Un dia, va ser citat a una reunió d'un grup de diputats de laAllí li van proposar que assessorés en l'estructuració d'unaa Amèrica del Sud. No ho va acceptar perquè era entrar en una dinàmica mafiosa i a partir d'aquí va veure que les coses se li podien complicar. El problema més greu, però, li va venir de casa. La Generalitat li va fer la competència a través del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (): "Ras i curt, feien assessorament a empreses de manera gratuïta als clients de l'estat espanyol i amb això no podia competir".L'advocat explica que Putin és fill "de tot allò", és a dir, d'un ecosistema forjat amb la fi de l'URSS i on van proliferar uns oligarques que "es van vendre el país per instal·lar-se en l'opulència". "Un cop assolida, volen recuperar l'", indica. Hi ha un element que aleshores ja li va cridar l'atenció i que per ell és clau per entendre la Rússia d'avui: "Sempre vaig copsar el sentiment d'dels dirigents russos. Alhora quel'Estat per situar els seus diners en fons offshore, preservaven l'orgull i no se'ls podia parlar de la caiguda de l'URSS. Putin és el líder que va saber aglutinar tot aquest entramat i respon també a aquest orgull".Domingo continua interessat en tot allò que té a veure amb el comerç i les relacions internacionals. Vinculat a la Cambra de Comerç, ha estat un dels impulsors del projecte de rellançament del Consolat de Mar com a òrgan de mediació per resoldre conflictes econòmics i que s'ha presentat aquesta setmana. N'és el​​​​​

