Educació rectifica i no qualificarà els suspensos com «en procés d'assoliment»

La conselleria d'Educació ha anunciat que finalment qualificarà els suspensos a l'ESO comi no com, com inicialment havia previst. El canvi d'opinió ha estat motivat, segons el departament, per les aportacions que han fet els centres educatius a la primera proposta i que argumenten que seràde cara a les famílies.L'anunci l'han fet aquest divendres la secretària de Transformació Educativa,, i el director general d'Innovació, Investigació i Cultura Digital,, en una roda de premsa per presentar els nous currículums educatius. "Les qualificacions han de servir perquè les famílies les entenguin. Mentre el missatge de treball competencial no sigui compartit per tota la comunitat, acceptem que segurament és més informatiu 'no assolit' que 'en procés d'assoliment'", ha exposat Mora. La resta de qualificacions seran. A més, les famílies rebran avaluacions qualitatives tres vegades l'any, descriptives del moment d'aprenentatge de l'alumne i consells d'acompanyament.El currículum incideix en l'aprenentatge competencial i, per això, se cedeix una part d'autonomia als centres perquè, a través d'unes hores de gestió pròpia, donin resposta a les necessitats de la realitat social i treballin per àmbits i projectes. Així, els instituts disposaran de 560a l'ESO, 420 de primer a tercer i 140 a l'últim curs de la secundària obligatòria. Són un total ded'autonomia, menys que a la proposta inicial del departament, en què es reservaven 735 hores per a tota l'etapa -sis setmanals-.La conselleria, per compensar aquest canvi, també ha ajustat les hores totals d'algunes assignatures pel que fa al primer esborrany que va enviar als centres, reduint aproximadament unque es preveien, i augmentant les de naturals, plàstica, música, socials i tecnologia, a l'etapa de primer a tercer d'ESO. A quart de l'ESO es mantenen les 210 hores dedicades a tres optatives, com ara filosofia, economia domèstica, economia i emprenedoria, llatí, tecnologia o una segona llengua estrangera.A més, la conselleria ha enviat aquest mateix divendres un primer esborrany del seu decret de currículum de Batxillerat als centres, que confirma l'increment d'hores d'assignatures optatives, en detriment de les comunes i de modalitat, que perden 2 i 3 hores respectivament. S'eliminen les assignatures de ciències del món Contemporani i electrotècnia per mandat ministerial i es facilita l'd'entre diferents modalitats per "flexibilitzar" l'etapa, que es podran cursar anualment o trimestralment. A més,començaran al setembre el, totalment transversal entre modalitats.Els responsables de la conselleria han insistit en laen l'aplicació del currículum el proper curs per als centres amb més dificultats per al canvi. Han assegurat que no perseguiran -textualment- els centres per comprovar el grau de compliment de l'actualització curricular al llarg dels tres anys que es donen de marge a tots els centres, sinó que s'optarà per unOn no hi podrà haver marge és a primer de batxillerat, perquè les(PAU) del 2024 tindran un nou enfocament competencial. Però la conselleria desconeix els detalls, que vindran donats per unaque encara no s'ha divulgat. Per això, a finals d'aquest curs enviaran exemples d'avaluació competencial als centres perquè comencin a treballar: "És el màxim que podem fer en aquesta situació compromesa", ha dit Cuevas.Mora, davant de les crítiques pel poc temps amb què han anunciat els canvis als centres, ha lamentat que cal esperar que el ministeri d'Educació els enviï els esborranys: "No tenim els decrets definitius i la setmana passada vam rebre els esborranys definitius de Batxillerat. No podíem enviar informació als centres que no sabéssim que era verídica".

