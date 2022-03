Col·loques els ous a la nevera d'aquesta manera? Pot ser perjudicial, segons Consum

Guardar els ous a la porta de la nevera comporta riscos que la societat desconeix. Els canvis de temperatura poden provocar que bacteris, com la salmonel·la, penetrin en el seu interior. Així ho han explicat eli l'), que aconsellen col·locar-los als prestatges intermedis, on la temperatura és més constant. Els ous es venen sense refrigerar per a evitar canvis bruscs de temperatura durant el desplaçament fins a casa, han apuntat.L'explicació científica és que els canvis de temperatura provoquen condensacions a la closca, el qual afavoreix el creixement bacterià i facilita que els ous quedin infectats. Per aquest motiu, la recomanació del ministeri d'és "ignorar les oueres de la porta de les neveres" i "emprar les baldes interiors i centrals". No totes les parts de l'electrodomèstic reben la mateixa temperatura. Cada vegada que s'obre i es tanca la porta, aquesta varia.El diari digitalexplica que, per aquest mateix motiu, tampoc és recomanable netejar els ous a l'aixeta abans de cuinar-los. "L'aigua pot empènyer els possibles bacteris perjudicials per a la salut cap a l'interior", avisen. Les directrius europees apunten en la mateixa direcció: res de netejar ni refrigerar els ous al supermercat.

