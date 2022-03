L'exèrcit rus pateix problemes a Ucraïna pel desabastiment i els contraatacs de Zelenski

Altres notícies que et poden interessar

L'exèrcit de, segons noves informacions facilitades pel ministeri de Defensa del Regne Unit. A més, asseguren que els contraatacs de les tropes ucraïneses obliguen Rússia a desviar un gran nombre de tropes per defensar les seves pròpies línies de subministrament. Des del ministeri de Defensa britànic apunten a diversos factors clau: les tropes russes renuncien a. Els aliments i el combustible escassegen.En les últimes hores,, ciutat ucraïnesa molt propera a la frontera amb Polònia. En concret, aquest divendres a primera hora del matí les tropes dehan realitzat un bombardeig contra l'aeroport de la ciutat. Lviv és un territori clau en el pas de refugiats cap a la frontera polonesa. Diversos míssils han impactat contra una planta de reparació d'aeronaus, que ha quedat totalment destruïda i ha generat explosions i una columna de fum que es percebia des de gran part de la ciutat.Ucraïna afirma que es manté ferma a través del seu exèrcit, que "combat" els embats dels efectius que han envaït el país. Segons les últimes informacions de l'exèrcit que lidera el presidentles forces armades ucraïneses "han destruït set avions, un helicòpter, tres drons i tres míssils" de Rússia.d'Ucraïna, segons les informacions facilitades pel seu exèrcit. En aquest sentit, però, aquestes baixes militars no amaguen l'immens desplegament del Kremlin per a la invasió d'Ucraïna.El Ministeri de Defensa dels Estats Units ha confirmat que Rússia ja ha llançat més de mil míssils a Ucraïna des que va començar la invasió russa.i és perquè estan resistint molt activament qualsevol moviment dels russos", han destacat fonts d'alts funcionaris als mitjans nacionals dels Estats Units. A més, els serveis d'intel·ligència nord-americans han alertat d'activitat naval al Nord del mar Negre davant de la costa d'Odessa.A més, el mateix dijous hi va haver un mort i tres ferits per la caiguda de diversos fragments d'un míssil rus enderrocat per les tropes ucraïneses,. Un total de 30 persones més han estat evacuades després que els trossos del míssil caiguessin sobre un bloc d'apartaments.Mentrestant,han mort en les tres setmanes que dura la guerra a Ucraïna, una xifra que supera la dels militars dels EUA que van perdre la vida en les guerres de l'Iraq i l'Afganistan, segons informa. Actualment, més de 150.000 militars russos participen en la guerra a Ucraïna i entre 14.000 i 21.000 estan ferits, fet que podria significar que la majoria de les unitats de combat estan sota mínims, segons el diari.​​​​​

