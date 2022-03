Alemanya prohibeix l'entada a la falangista Isabel Peralta per dur simbologia nazi

a jove falangista que es va donar a conèixer per un discurs antisemita en un homenatge a lael maig de l’any passat, no ha pogut entrar a, segons recull el portal 3/24. La policia li ho ha negat.La noia, de 19 anys, va arribar a l’aeroport deper participar presumptament en diversos actes d’extrema dreta al país. La policia en tenia constància i la sospita es va confirmar durant el control d’entrada.Segons la premsa alemanya, la policia va rastrejar l’equipatge de Peralta i hi va trobar. La jove hauria argumentat que es dedicava a col·leccionar aquests objectes.Després de l'interrogatori de la policia federal, els funcionaris van obrir una investigació perPeralta va ser detinguda i retornada amb un vol a Espanya aquest dimecres.

