ha tornat a atacar, ciutat ucraïnesa molt propera a la frontera amb. En concret, aquest divendres a primera hora del matí les tropes dehan realitzat un bombardeig contra l'aeroport de la ciutat. Lviv és un territori clau en el pas de refugiats cap a la frontera polonesa.Diversoshan impactat contra una, que ha quedat totalment destruïda i ha generat explosions i una columna de fum que es percebia des de gran part de la ciutat. Per altra banda, però, segons les autoritats locals l'espai havia estat desallotjat i no s'han hagut de lamentar víctimes.I és que lano s'atura, malgrat els avanços en les negociacions de pau . Aquest dijous un grup de civils que feia cua per comprar pa va patir un atac a la localitat de Chernígov, al nord-est de Kíiv, segons van denunciar fonts diplomàtiques dels Estats Units. En l'atac haurien mort 10 persones.A més, les tropes del Kremlin vanunde la ciutat deon des de fa dies es refugiaven centenars de veïns ha estat bombardejat, segons les autoritats locals. Ucraïna ha culpat de les agressions Rússia, que nega tenir responsabilitat en tots dos casos.A més, el mateix dijous hi va haver un mort i tres ferits per laenderrocat per les tropes ucraïneses, al districte de Darnitski de Kíiv. Un total de 30 persones més han estat evacuades després que els trossos del míssil caiguessin sobre un bloc d'apartaments.Mentrestant, les agències d'intel·ligència dels EUA calculen que més deen les tres setmanes que dura la guerra a Ucraïna, una xifra que supera la dels militars dels EUA que van perdre la vida en les guerres de l'Iraq i l'Afganistan, segons informa The New York Times. Actualment, més de 150.000 militars russos participen en la guerra a Ucraïna i entre 14.000 i 21.000 estan ferits, fet que podria significar que la majoria de les unitats de combat estan sota mínims, segons el diari.En paral·lel, representants russos i ucraïnesos veuen més a prop que mai un. Les dues parts han elaborat un esborrany amb mesures per acostar Ucraïna a la neutralitat i que Rússia aturi, així, la invasió del país. Així ho avança el Financial Times, que cita tres responsables de les negociacions en la seva informació.El document, que consta d'una quinzena de punts, preveu que Ucraïna renunciï a l'OTAN -cosa que el seu president,, ja va deixar caure aquesta setmana- i que es comprometi a no albergar bases militars ni armament estranger a canvi de protecció d'aliats com els Estats Units, el Regne Unit o Turquia.​​​​​

